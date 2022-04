« Mask Singer » : récap de tous les indices sur l’Arbre

5 ( 4 )

« Mask Singer » : Gilbert Montagné est-il sous le costume de l’Arbre ? En de jour de prime 5 de « Mask Singer », présenté par Camille Combal, il y a un costume pour lequel Jarry, Angun, Alessandra Sublet, et Kev Adams sont tous d »accord, c’est celui de l’Arbre.







Depuis le premier prime de la saison 3, ils sont convaincus d’avoir reconnu Gilbert Montagné ! Et vous ?







« Mask Singer » : tous les indices sur l’Arbre

La voix de l’Arbre est clairement énorme et il parait évident pour tout le monde qu’il s’agit de Gilbert Montagné. Est-ce que l’Arbre a réussi à les berner ? Ou est-ce bien lui ?

Regardons du côté de l’ensemble des indices. L’Arbre a déjà déclaré lors des précédentes émissions :



– « Depuis des années, vous voyez l’Arbre à la télé, sur scène, au ciném. L’Arbre est à l’aise partout ! »

– « J’ai été animateur radio, j’ai participé à des documentaires »

– « J’ai joué sous la direction d’un comédien farfelu et déjanté et ça a été vu par des dizaines de millions de personnes »

– « J’ai souvent donné de la voix, mais j’ai aussi sollicité les vôtres »

– « Moi, qui ai souvent la bougeotte, ça va me forcer à rester en place »

– « J’ai connu des terrains de jeu bien plus grands »

– « Il faut savoir observer profiter des couleurs marrons, rouges, beiges et surtout dorées. Si je suis le plus connu en France, tout a commencé ailleurs. L’arbre a la bougeotte. Je suis revenu en France, loin des yeux mais pas loin du cœur pour tout le monde. On se reprend ! Goodbye Nostalgie ! »

– « Je me régale d’avoir une bonne étoile et pas qu’une, les étoiles je les connais pas mal »

– « Je me plais à dire que j’ai bougé la vie des gens, dans des moments joyeux, mémorables. Par exemple, Zidane n’aurait pas eu la vie qu’il a eue sans moi… Hé oui ça vous défrise ! Ah le soleil qui se lève et qui chauffe mes petites feuilles d’arbre. Quel bonheur d’observer la nature, c’est une de mes grandes joies. Mais pour l’heure je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. En piste ! »

Du côté des objets indices, on a pu voir : un dictionnaire franco-anglais / une figurine de la statue de la Liberté / le mot « en bougeotte », une étoile

La dernière prestation de l’Arbre sur « Fresh » de Kool & The Gang

Et de votre côté ? Avez-vous une idée ? Pensez-vous que Gilbert Montagné se cache vraiment derrière le masque et/ou costume de l’Arbre ? Réponse, peut-être, ce vendredi 29 avril 2022 dès 21h10 sur TF1, en replay sur MYTF1 et bien sûr les réseaux sociaux via le hashtag #MaskSinger

