« Brokenwood » du dimanche 24 avril 2022 : vos épisodes de ce soir sur France 3

« Brokenwood » du dimanche 24 avril 2022. Il traque le crime vraiment partout ! Ce soir retrouvez Mike Sheperd dans « Brokenwood » pour deux épisodes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le regarder en avant-première dès maintenant sur France.TV.







« Brokenwood » du dimanche 24 avril 2022 : les épisodes de ce soir

Épisode « Le poignard ou la plume » : Le Détective Sims se rend au club local de littérature pour assister à une lecture publique de Jack Rudd, invité à Brokenwood à l’occasion de la tournée de promotion de son dernier livre. La lecture décrit une scène de meurtre féminin aux teintes érotiques et absorbe l’attention des femmes. Jack Rudd propose une pause, et est peu après retrouvé mort dans l’escalier, victime d’un meurtre évoquant celui qu’il relate dans son livre. Lorsqu’il arrive, Mike Sheperd découvre la présence de son ex femme. Alors que les enquêteurs doivent établir faits et gestes de tout le monde, l’attention se braque rapidement sur l’organisatrice de la lecture.

Épisode « Conflits de canard » : Le jour de l’ouverture de la chasse, tous les membres du club des Traqueurs de canards se retrouvent au bord de la rivière. Ils tirent tous en même temps et aucun canard ne tombe du ciel. Quelque temps plus tard, Leslie, une jeune écologiste, est retrouvée morte sur son bateau, après avoir pris deux volées de grenailles. Mike Shepherd et son équipe comprennent rapidement que cet accident est en réalité… un assassinat.

À Brokenwood, il se passe toujours quelque chose… TOUJOURS ! Et pour savoir ce qu’il s’y passe ce soir, rendez-vous dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

