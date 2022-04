Plus belle la vie : ce soir, Blanche anéantie (résumé + vidéo épisode 4510 PBLV du 1er avril 2022)

5 ( 7 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4510 du vendredi 1er avril 2022 – Blanche est anéantie ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie » ? En effet, Eric lui annonce la terrible nouvelle : Coralie a été retrouvée morte, assassinée !







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4510

Revel veut bétonner le dossier et demande à Eric de creuser la piste des dettes de poker. Et surtout celle des Liberati… Théo est en interrogatoire avec Boher qui le pousse à bout. Il craque complètement et se rue sur Boher. Kevin est obligé d’intervenir : Théo part en préventive. Delphine est anéantie, son fils ne survivra pas à la prison. Eric apprend à Blanche la mort de Coralie. Blanche est assommée et dévastée, elle n’arrive même plus à réagir…



Le fils de Mme D’Anjoy attend Riva en bas de chez lui, et lui balance en pleine face que sa mère avait confiance en lui et qu’il a détruit sa vie. Riva est dans une détresse ultime, et ne croit plus en lui-même. Tout le monde est inquiet. Céline demande à Thomas de garder Riva combattif afin qu’il donne une image positive de lui…

Laetitia entraine Gérard jusqu’au cabinet de Vidal qui lui fait croire qu’il va l’opérer. Gérard est obligé d’avouer qu’il n’est pas malade. Laetitia ne veut plus entendre parler de son frère…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4510 du 1er avril

