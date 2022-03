EXCLU Plus belle la vie : les meurtriers de Coralie arrêtés, Jacob de retour, Gabriel en bas de l’échelle (infos PBLV)

4.5 ( 26 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 15 avril 2022 En cette fin de week-end et comme chaque dimanche, il est l’heure pour les fans de « Plus belle la vie » les plus curieux de découvrir ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Théo va finalement être innocenté grâce à Franck !

En effet, Franck mène l’enquête et Céline lui confirme qu’Alexandre a un jumeau maléfique. Alexandre explique tout à Fanny : Jérémie l’a forcé à monter cette arnaque afin de renflouer les caisses de la communauté et redorer le blason de leur père. Au commissariat, Boher auditionne les jumeaux. Problème, chacun prétend que les armes retrouvées dans la planque appartiennent à l’autre. En prime, ils s’approprient le même alibi. L’hypothèse la plus probable pour police est que quand Coralie est arrivée de l’aéroport, elle est tombée sur Alexandre/Jérémie dans la villa, elle a voulu appeler la police et s’est faite assommer et est tombée dans la piscine. L’ADN des jumeaux ne parvient pas à les différencier car il s’agit de frères monozygotes. Donc l’ADN retrouvée sur les armes appartient aux deux…



De son côté, Théo est officiellement innocenté. Mais il est hanté par le souvenir de Coralie et annonce à sa mère qu’il se sent protégé à l’hôpital et qu’il préfère y rester pour se soigner.

Xavier Revel annonce la mutation de Cissé à Paris. C’est Boher qui assurera l’intérim. Ariane le félicite avec une pointe d’amertume. Mathieu Lombard, lieutenant à Cannes souhaiterait s’entretenir avec Boher et blêmit lorsqu’il voit Ariane. Cette dernière se demande quel est le sujet de cet entretien avec Boher. Elle entre dans le bureau et est sous le choc de découvrir des photos d’un homme ligoté et agenouillé comme les victimes de Jacob…

Ariane se rend dans la chambre d’hôtel de Mathieu. Elle veut aider à l’enquête. Pour cela, elle le conduit chez une autre victime avec laquelle elle était emmurée : Julien Hirrigoyen. Ariane fait les présentations et explique qu’ils ont peut-être affaire à un copycat. Julien promet de les aider. Une fois la police partie, Camille sort de la salle de bain et demande à Jacob s’il a quelque chose à voir avec ce meurtre. Il lui assure que non…

Gabriel prend une leçon d’humilité. Il se retrouve à faire un stage de brancardier… Riva ne peut s’empêcher de poser un bon diagnostic et arrivé à l’hôpital il se fait engueuler part un interne qui lui demande de quel droit il remet en cause sa prescription…

Face au refus de Bastien de laisser les enfants partir en vacances avec Charlotte, cette dernière fait mine de comprendre cette décision. Mais Charlotte à un plan : les enfants doivent rendre la vie impossible à Luna afin que Bastien les laisse partir pour apaiser les choses… Sunalee, sous l’influence de sa grand-mère enferme Luna dans la chambre. C’est Mirta qui vient la libérer et qui plaint sa fille…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 28 mars sur France 3

Delphine questionne Théo mais il ne comprend pas ce qui s’est passé. Pour protéger son fils, Delphine va aider Théo à faire disparaitre le corps. Ils mettent le cadavre dans le coffre de la voiture de Théo direction un terrain vague. Pendant ce temps, Blanche se plaint de ne toujours pas avoir de nouvelle de Coralie qui était censée revenir à Marseille. Elle demande à Franck de l’accompagner chez lui pour voir si Coralie n’est pas arrivée. Evidement personne ne se trouve dans la maison…

Fanny alerte Laetitia que Gérard à des dettes au Marci. En découvrant le montant, Laetitia hallucine. Il promet à Laetitia qu’il tend à s’améliorer. Gérard découvre l’existence de Valentin et s’invite à sa table qu’il partage avec Laetitia. Il se fait bien voir et leur paie même le déjeuner avec l’argent d’un autre…

