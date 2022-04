Plus belle la vie en avance : Ariane se fait totalement berner (vidéo PBLV épisode n°4520)

4.3 ( 4 )

On peut dire qu’Ariane risque d’avoir beaucoup de mal à s’en remettre quand elle découvrira la vérité dans votre série marseillaise Plus belle la vie ! En effet, alors qu’elle et ses collègues de la police pensent avoir rechercher un copycat de Jacob, c’est avec le meurtrier lui-même qu’Ariane enquête…







Publicité





Dans l’épisode de vendredi prochain, Ariane se rend dans le cimetière avec Jacob lui-même !

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob traqué mais il poursuit ses crimes, Camille furieuse (infos PBLV)







Publicité





Sur place, Ariane réalise que le meurtrier a regardé sa victime agoniser… La victime s’appelle Fabien Rioux, un jeune policier qui était dans la même promo que Kevin. Il n’avait que 20 ans et Ariane a du mal à l’encaisser !



Publicité





Jacob essaie de réconforter Ariane, qui est toujours très loin d’imaginer qui il est réellement…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4520 du 15 avril 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 6 mai 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note