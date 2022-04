Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen invités du 20h de TF1 mardi et mercredi

5 ( 2 )

Deux jours après les résultats du premier tour de la Présidentielle 2022, la Direction de l’Information de TF1 propose deux rendez-vous exceptionnels cette semaine. Chacun des deux candidats finalistes du premier tour sera reçu en exclusivité sur le plateau du JT de 20 heures.







Publicité





Le rendez-vous « VOTRE FRANCE DE DEMAIN », présenté par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, sera proposé en direct, dans la continuité du JT de 20 Heures mardi 12 et mercredi 13 avril.







Publicité





Une interview menée par le duo Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, au cours de laquelle Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National et Emmanuel Macron, candidat de La République en Marche viendront, tour à tour, présenter et expliquer leurs projets respectifs pour l’après 24 avril 2022 et nous diront comment ils comptent convaincre une majorité de Français pour le second tour.

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront sur le plateau à partir de 20h20 :



Publicité





– Mardi 12 avril : Marine LE PEN (RN)

– Mercredi 13 avril : Emmanuel MACRON (LaREM)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note