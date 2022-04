Ligue Europa Conférence : suivez PAOK Salonique / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

UEFA Europa Conference League – PAOK Salonique / Marseille en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après les quarts de finale retours de l’UEFA Champions League mardi et mercredi et les qualifications du Real Madrid, de Villarreal, Manchester City et Liverpool, place aux quarts de finales retour de la Ligue Europa Conférence ce mercredi et le match de l’Olympique de Marseille.







Publicité





À l’occasion des quarts de finale retours, les Marseillais affrontent de nouveau le PAOK Salonique. Suite à la victoire (2-1) de l’OM obtenue lors du match aller au stade Orange Vélodrome, les Grecs accueillent les Olympiens à l’occasion du match retour à Thessalonique.







Publicité





L’objectif de l’équipe de Jorge Sampaoli est clair : se qualifier pour les demi-finales.

PAOK Salonique / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.



Publicité





Suivez également le live score sur le site spécialisé Foot Mercato

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

PAOK Salonique : 0

Marseille : 0

Pour les quarts de finale retour, Marseille affronte PAOK Salonique pour un match qui s’annonce bouillant !

⚽ #UECL, en direct à 20:50 #PAOKOM @OM_Officiel pic.twitter.com/pp1b7jVPNJ — W9 (@W9) April 14, 2022

PAOK Salonique / Marseille, quart de finale de la Ligue Europa Conférence, un match évènement à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note