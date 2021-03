Audiences TV prime 9 mars 2021 : « La doc et le véto » leader devant « S.W.A.T »

5 ( 7 )



Audiences TV prime 9 mars 2021. Hier soir France 3 proposait le téléfilm inédit « La doc et le véto » porté par Michel Cymes et Dounia Coesens. Et c’est lui qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée avec 4.68 millions de curieux pour 20.7% de part de marché sur l’ensemble du public.



Audiences TV prime 9 mars 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 avec le final de la saison 3 puis le lancement de la saison 4 de « S.W.A.T. ». 3.85 millions d’inconditionnels pour les deux épisodes d’hier soir, soit 17.6% des téléspectateurs.

M6 complète le podium avec « Pékin Express » et une dernière étape en Ouganda. 2.58 millions d’aventuriers ont suivi cette 3ème étape de l’aventure, soit 12,8% du public présent devant son poste de télévision. Notez une place de leader sur le public féminin avec 25% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Belles performance également auprès du public jeune notamment auprès des enfants.



.@M6 #Audiences #PekinExpress présenté par @Steph_Rotenberg Leader auprès des FRDA-50, des -50 ans et des enfants 🐘13% auprès de l’ensemble du public

🦏25% auprès des FRDA-50

🐒24% auprès des -50 ans

🦒33% auprès des enfants

📍2,6M° de téléspectateurs (pic à 3,1M°) pic.twitter.com/j3jojf0K4G — M6Pro (@M6pro) March 10, 2021

Déception pour France 2 avec son documentaire inédit « Le Raid raconté de l’intérieur : 35 ans d’interventions à haut risque ». Il n’a suscité l’intérêt que de 1.94 millions de Français (PDA 9.5%).

France 5 complète le top 5 avec le documentaire « Inceste, que justice soit faite » vu par 673.000 personnes (pda 2.8%).

