Audiences TV prime 7 mai 2022 : « Meurtres à Porquerolles » leader devant « The Voice »

5 ( 5 )

Audiences TV prime 7 mai 2022. Sans surprise victoire de France 3 hier soir avec « Meurtres à Porquerolles ». Le téléfilm issu de la collection « Meurtres à … » a convaincu 4.83 millions de personnes soit 24.1% du public présent devant son poste de télévision.







Publicité











Publicité





Audiences TV prime 7 mai 2022 : autres chaînes

« The Voice » suit sur TF1. La première soirée des « Super Cross Battles » a suscité l’adhésion de 3.40 millions de fans, soit 16.9% des téléspectateurs. Toujours de très grosses performances sur cibles notamment sur le public jeune et féminin.

#Audiences @TF1 Tjrs de belles performances pour les #SuperCrossBattles de #TheVoice 📌 3.4M tvsp Large #Leadership sur cibles principales avec en moy sur la soirée :

✅ 27.5% PdA FRDA-50a

✅ 25% PdA 25-49a

✅ 27% PdA 4-14a

✅ 30% PdA 15-24a

✅ 31.5% PdA 15-34a pic.twitter.com/EdehLTrIyy — TF1 Pro (@TF1Pro) May 8, 2022



Publicité





On retrouve ensuite France 2 et la finale de la Coupe de France de football entre Nice et Nantes. La victoire de Nantes par 1 but à 0 a réuni 3.22 millions de footeux soit 17.5% de l’ensemble du public.

Soupe à la grimace pour M6 avec les deux premiers épisodes de l’ultime saison de « Bull ». A peine 1.12 millions de téléspectateurs pour 5.7% de pda.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées Belles ». Hier soir direction la superbe Catalogne. 847.000 amateurs de belles images ont répondu à l’appel (pda 4.3%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note