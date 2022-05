EXCLU Plus belle la vie : la fin de Jacob, Kevin et Camille amoureux, Kilian viré du lycée (infos PBLV)

4 ( 4 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 3 juin mai 2022 En ce dimanche soir synonyme de fin de week-end, il est l’heure pour les fans de « Plus belle la vie » les plus curieux d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que c’est vraiment la fin pour Jacob !

En effet, Jacob se réveille et tente en vain de s’enfuir de l’hôpital. Il se retrouve braqué par deux policiers. Ariane le tient enfin en face à face. Elle tente de connaitre le degré d’implication de Camille dans tous ces meurtres, mais Jacob reste muet. Plus tard, il blanchit totalement Camille, prétextant qu’elle n’était que son esclave pendant toutes ces années…



De son côté, Kevin réalise qu’il est amoureux de Camille ! Et malgré les mises en garde de Baptiste, Kevin décide d’assumer leur relation devant tout le monde. Il va dîner chez Baptiste et Emma avec Camille, il croise même Emilie en chemin et assume pleinement.

Barbara fait la rencontre de Tim, qui se fait renverser par un camion sous ses yeux. Elle appelle les secours qui l’emmènent à l’hôpital. Elle est troublée par le jeune homme. Tim ouvre les yeux à l’hôpital et demande à Barbara de ne pas parler aux flics de ce qui est arrivé. Barbara ressent une forte attirance pour Tim.

Barbara retourne voir Tim à l’hôpital. Ce dernier s’inquiète pour son drone qui a dû rester sur le lieu de l’accident. Il demande à Barbara de l’accompagner sur le chantier. Barbara informe Tim que le camion qui l’a renversé était floqué d’un logo. Tim tilte : c’est la société du chantier où il filmait les jeunes du Parkour. Ce n’est pas une coïncidence si le camion a foncé dans Tim. Il va avoir besoin d’un avocat et Barbara décide de lui présenter Abdel.

Barbara sonne chez Abdel au petit matin. Abdel s’inquiète qu’elle se mette en danger pour Tim. Il lui rappelle que BTC est une entreprise puissante et Tim va s’attaquer à un gros morceau. Tim demande à Barbara de l’aider pour son travail. Il a rendez- vous avec les gars d’Urban 13, il doit filmer pour eux un documentaire, mais ayant le bras en écharpe il ne peut rien faire. Barbara se prête au jeu…

Au lycée, plus personne ne veut parler à Kilian. Sunalee menace même de quitter la classe si Kilian ne s’en va pas. Lola tente de faire ouvrir les yeux à Kilian et ce dernier ne voit toujours pas la gravité des faits. Il met ça sur le compte d’une relation passionnelle avec Betty… Mais quelques jours plus tard, le juge ordonne une mesure d’éloignement contre Kilian pour protéger Betty. Cette dernière, étant la victime, c’est Kilian qui doit partir de Scotto…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 9 mai sur France 3

Ariane culpabilise de ne pas s’être aperçue avant de la réelle identité de Jacob. Elle lui donne rendez-vous prétextant qu’elle ne se sent pas bien et que lui seul peut la comprendre. C’est évidemment un piège et la police va monter une souricière. De son côté, Emma s’inquiète de l’absence de Camille et demande à Laetitia où est Kevin. Ce dernier est parti sur les chemins de Compostelle et n’a aucune nouvelle de Camille…

Roland a donné son bateau à Kilian. Avec l’aide de Léo et Noé, Kilian le customise afin de faire une surprise à Betty. Cette dernière est émue, et contrairement à son propre père, le père de Kilian assure. Ils accostent dans une crique et font l’amour. Kilian dit à Betty qu’il l’aime et elle lui demande de répéter plusieurs fois ces mots qui lui font du bien…

Abdel installe son cabinet à son domicile. Abdel en est réduit d’accepter toutes sortes d’affaires, comme celle d’un conflit de voisinage…

