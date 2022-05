5 ( 5 )

« The Voice » du 7 mai 2022 : ce soir découvrez les Super Cross Battles sur TF1. Grande nouveauté de la saison : Après avoir survécu à la redoutable étape des « Cross Battles », les talents toujours en lice vont s’affronter une deuxième fois dans les « Super Cross Battles ».







« The Voice » du 7 mai 2022 : ce soir les Super Cross Battles sur TF1

Pour cette dernière marche avant la demi-finale en direct, aucun « save » possible pour les 4 coachs ! C’est donc au public présent de décider quels talents pourront accéder au Live.

Une fois de plus, les coachs vont devoir faire preuve de stratégie pour amener le plus de talents possible en demi-finale ! Cette soirée s’annonce mémorable et pleine de surprises avec un niveau vocal exceptionnel.

Plus que jamais, l’issue de la soirée est incertaine pour les talents des coachs Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney !



Sensations fortes en perspective ! Quels talents vont se qualifier pour les grands shows en direct ? Quels sont ceux qui seront éliminés juste avant cette nouvelle étape ?

Vidéo

On termine comme souvent avec des images… Immersion dans les coulisses juste avant la compétition. Une tension maximale entre les talents…

#TheVoice

Dans la dernière ligne droite avant la ½ Finale, la tension est maximale chez les Talents ⚡️

Surtout quand ils sont amis et qu’ils doivent s’affronter 😮

Les Super Cross Battles, demain avec @amel_bent @VianneyMusique @LavoineOfficiel @florentpagny & @nikosaliagas ✌️ pic.twitter.com/gJ1yBOplks — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 6, 2022

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 pour les Super Cross Battles de « The Voice » !

