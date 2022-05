Demain nous appartient spoiler : Louise prête pour un bébé avec Bart ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Bart et Louise sont sur le point de se marier dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », ils vont décider de fonder une famille !







En effet, dans quelques jours, Bart parle de son envie de bébé à Louise. Et il se trouve qu’elle aussi a envie qu’ils aient un enfant ! Bart est fou de bonheur.







Bart et Louise ont décidé de maintenir leur mariage ! On dit souvent qu’après le mariage vient le bébé… Et c’est exactement l’idée de Bart ! Il aimerait avoir un enfant avec elle et ça tombe bien car Louise est du même avis !

