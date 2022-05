« Doc » saison 2 : dès le 1er juin 2022 sur TF1

5 ( 8 )

« Doc » saison 2 c’est bientôt sur TF1 et plus précisément à compter du mercredi 1er juin 2022. Après le succès d la saison 1, place à la saison 2 chaque mercredi soir dès 21h10 sur TF1 et en replay sur MYTF1.







Publicité











Publicité





« Doc » : piqûre de rappel

Après avoir oublié les douze dernières années de sa vie, Andrea Fanti, chef de service de médecine interne à l’hôpital, doit se reconstruire en tant que médecin et en tant qu’homme. Un rôle inspiré de l’histoire vraie de Pierdante Piccioni, médecin urgentiste italien, qu’endosse Luca Argentero avec passion et enthousiasme.

« Doc » saison 2 : le premier épisode

Résumé du tout premier épisode de la saison 2.

Février 2020 : Julia fait un malaise inexplicable. Toute l’équipe se précipite pour la sauver. Deux jours plus tôt : Andrea arrive à l’hôpital. Il cherche Julia. Il tombe sur Kidane qui prépare son départ et lui propose de déjeuner pour lui parler d’un projet. De son côté, Elisa propose à Gabriel de le rejoindre en Ethiopie après sa spécialisation. Alba et Ricardo essaient de partir en week-end, mais leur planning chargé les en empêche. Andrea les croise et leur demande s’ils ont réussi à joindre Lorenzo. Mais visiblement ce dernier ne répond à personne. Agathe, une jeune femme, présente des symptômes inexplicables. Elle est au téléphone avec un homme mystérieux qui a annulé son voyage de noces et lui dit qu’il a de la fièvre. Julia, Andrea et Daria, sa sœur jumelle, cherchent à comprendre ce dont elle souffre. Julia annonce à Andrea qu’elle part pour Gênes dans dix jours.



Publicité





Casting

Avec : Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Alberto Boubakar Malanchino (Gabriel Kidane)

« Doc » saison 2 c’est à partir du mercredi 1er juin 2022 sur mais aussi en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note