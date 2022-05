« Top Chef » du 11 mai 2022 : une candidate qui veut faire manger de la terre à un chef ! Qui sera éliminé ?

5 ( 5 )

« Top Chef » du 11 mai 2022. Ce soir sur M6, 12ème épisode de la nouvelle saison de « Top Chef » sur M6. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY. Ce soir, la compétition s’intensifie car ils ne sont plus que 6 candidats en lice pour le titre de Top Chef 2022







« Top Chef » du 11 mai 2022 : les épreuves et recettes de ce soir

Épreuve 1 : défendre une cause à travers un plat gastronomique pour surprendre le chef Rasmus Munk

Les candidats vont s’affronter sur une épreuve inédite imaginée par le chef danois Rasmus Munk. Doublement étoilé à seulement 30 ans, il est considéré comme l’un des chefs les plus créatifs de sa génération. Avec un concept révolutionnaire, son restaurant à Copenhague a été élu meilleur restaurant d’Europe. Très engagé, ce chef cherche, à travers ses plats, à défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Les candidats vont donc devoir dénoncer ou défendre une cause qui leur est chère à travers un plat gastronomique au visuel impactant !

Épreuve 2 : surprendre la cheffe Dominique Crenn avec des produits de la mer

Les candidats vont être mis au défi par une autre cheffe engagée, récompensée d’un icon award pour les causes qu’elle défend et seule cheffe triplement étoilée aux États-Unis : la française Dominique Crenn ! Les candidats vont devoir la surprendre avec des produits que la cheffe, d’origine bretonne, affectionne particulièrement et qu’elle appelle les « joyaux de la mer » : les fruits de mer !

La dernière chance : la poire

Les deux candidats non qualifiés se retrouveront en dernière chance et une heure pour surprendre les chefs autour d’un produit : la poire. Quel chef devra se séparer d’un candidat ? Qui va quitter définitivement Top Chef cette semaine ?



Extrait vidéo

Ce soir, Louise va étonner en voulant faire manger de la terre à sa cheffe

"Si ça ce n'est pas choquant, moi je ne m'appelle plus Hélène !"

Louise, candidate de la brigade rouge, souhaite faire manger de la terre au chef… #TopChef, mercredi à 21.10 pic.twitter.com/BJwpUGAfKH — M6 (@M6) May 10, 2022

Qui va quitter définitivement Top Chef cette semaine ? Quel chef va perdre un membre de sa brigade ?

