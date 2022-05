5 ( 5 )

« Handigang » : histoire et interprètes du téléfilm de TF1 ce soir, lundi 2 mai 2022. Évènement ce soir sur TF1 avec la diffusion du téléfilm « Handigang » porté par Théo Curin et Alessandra Sublet. Il sera suivi d’un superbe documentaire consacré à ce grand champion qu’est Théo Curin.







« Handigang » : l’histoire

Sam est au lycée comme tous les jeunes de son âge, ou presque, car Sam est en fauteuil roulant. Il vit avec sa mère, Djenna, qui l’élève seule depuis toujours et lui consacre sa vie. L’arrivée de Vincent, un nouvel élève va tout changer. Il fait prendre conscience à Sam de toutes les injustices qui les entourent, lui et sa bande de potes (son amie Nina, « aspi » (autiste asperger), Tom, malentendant ou encore Léandre non-voyant).

Ensemble, ils vont créer un gang pour dénoncer le manque d’accessibilité et de considération qu’ils subissent au quotidien. Loin de se sentir victimes, ils souhaitent réveiller les consciences en tapant fort. Djenna s’inquiète en voyant son fils se rebeller car ce « gang », et les actions qu’ils mettent en place pourraient menacer son avenir. Alors que rien jusque-là n’opposait Djenna et son fils, aujourd’hui ils ne se comprennent plus. Elle se retrouve alors confrontée à un dilemme : s’immiscer dans la vie de Sam comme toute mère le ferait ou le laisser libre de ses choix pour enfin penser à elle…

Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux



Alessandra Sublet (Nina)

Théo Curin (Sam Belek)

Bruno Wolkowitch (Monsieur Giraudier)

Arthur Legrand (Vincent Martin)

Samira Lachhab (Betty)

Mathieu Hannedouche (Tom)

Christophe Héraut (Max)

Victor Lefebvre (Grégoire)

Esther Valding (Manon)

Angèle Rohé (Lilas)

Arsène Mosca (Assistant éducation)

…

Et dès 23 heures

Dès 23 heures, TF1 enchaînera avec le documentaire « Théo Curin : ma différence, ma force ».

Double vice-champion du monde de natation handisport, chroniqueur à la télévision, acteur, mannequin, mais aussi aventurier de l’extrême, Théo Curin a fait se son handicap une force. Ses parents, sa sœur, ses proches racontent son histoire, et notamment le jour où tout a basculé à cause d’une méningite foudroyante alors qu’il avait 6 ans. Alain Bernard, Philippe Croison, Alessandra Sublet et Marina Carrère d’Encausse, entre autres, témoignent également. On découvre au travers de ses archives personnelles qu’il a dû tout réapprendre et qu’il y ait parvenu grâce à sa rage de vivre, son courage, l’amour de sa famille.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce

