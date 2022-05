Ici tout commence spoiler : Annabelle Cardone de retour à l’institut ! (VIDEO)

3 ( 2 )

Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance extrait vidéo prochains épisodes – On peut dire que Teyssier n’est pas d’humeur et pourtant Annabelle Cardone est de retour à l’institut cette semaine dans « Ici tout commence » ! Dans quelques jours, Teyssier est contraint de l’accueillir dans son bureau et bien sûr Annabelle ne se prive pas de faire référence à sa famille…







Teyssier l’envoie balader et la provoque parlant du concours du mois de janvier.

Les sélections du championnat national de pâtisserie approchent et vont avoir lieu à l’Institut. Pour l’occasion, Annabelle Cardone est de retour à l’Institut, pour le plus grand plaisir du chef Teyssier…



