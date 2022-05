« NCIS » du 10 mai 2022 : vos épisodes de ce soir sur M6

5 ( 6 )

« NCIS » du 10 mai 2022. Ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay, suite de la 19ème saison inédite de la série à succès « NCIS » ! Après que Gibbs ait décidé de passer la main, l’équipe du NCIS doit se débrouiller sans lui.







« NCIS » du 10 mai 2022 : vos inédits

Saison 19 – épisode 13 : Les anges gardiens

En enquêtant sur la mort d’un intrus à Quantico, Jimmy et Kasie sont exposés à une biotoxine mortelle et mis en quarantaine. Torres essaie de distraire Victoria, la fille de Jimmy venue lui rendre visite, tandis que l’équipe fait appel au Dr Carol Wilson pour trouver un antidote…

Saison 19 – épisode 14 : Première mission

Après avoir obtenu son certificat d’agent du NCIS, Kayla Vance, la fille du directeur Vance, complète sa formation par un stage sous la supervision de Torres, qui doit veiller à sa sécurité. L’équipe enquête sur la mort du Dr Masuda, un chirurgien réserviste de la Navy qui aurait été empoisonné…

Dès 22h50 retrouvez GIBBS dans des épisodes déjà diffusés :



Saison 18 – épisode 15 : Une nouvelle famille

Lorsqu’une explosion tue ses confrères de la force spéciale d’intervention du NCIS, l’agent Jessica Knight, qui a survécu, se joint à McGee, Bishop et Torres pour identifier le commanditaire… Gibbs apporte son aide à Marcie Warren dans une enquête sur un possible tueur en série.

Saison 17 – épisode 1 : Immortelle

Alors qu’il la croyait morte, Gibbs voit surgir Ziva David, venue le prévenir d’un danger imminent. Sous les radars depuis près de 6 ans, Ziva est désormais déterminée à éliminer celle qui veut sa mort pour enfin retrouver Tony et leur fille Tali…

Saison 11 – épisode 18 : Le privilégié (1/2)

Lorsque le corps de Dan McLane, membre du Congrès et ancien agent du NIS, est retrouvé à la Nouvelle-Orléans, Gibbs collabore avec son ami et ancien coéquipier, l’agent spécial Dwayne Cassius Pride surnommé « le king », et son équipe de la Nouvelle-Orléans, composée de Christopher LaSalle, Meredith Brody et de la légiste Loretta Wade. Leur enquête doit déterminer si le meurtre de leur ancien mentor est politique ou s’il est lié à l’arrestation dans le passé par McLane d’un tueur en série qui ciblait les fonctionnaires et militaires, surnommé « le privilégié »…

Saison 11 – épisode 19 : Le privilégié (2/2)

Gibbs et Bishop rejoignent Pride et son équipe à la Nouvelle-Orléans alors que deux nouveaux meurtres suivant le même mode opératoire ont eu lieu. Les agents pensent avoir affaire à un imitateur du tueur surnommé « le privilégié », qui a clamé son innocence jusqu’à sa mort et accusait McLane d’avoir falsifié des preuves pour l’accuser…

L’équipe du NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

