Plus belle la vie en avance : la lettre d’adieu de Camille avant de se suicider (vidéo PBLV épisode n°4537)

5 ( 3 )

C’est une terrible épreuve qu’Emma va devoir affronter la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie ! En effet, dans l’épisode de mardi prochain, alors qu’elle est très inquiète de la disparition de Camille, Emma retrouve une lettre d’adieu…







Publicité





A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob arrêté, Abdel et Barbara passent la nuit ensemble, Kilian frappe Betty (infos PBLV)







Publicité





Emma, qui s’inquiète de plus en plus pour Camille, trouve son carnet et lit à la dernière page, ce qui ressemble à des adieux. Emma et Baptiste comprennent que Camille s’est suicidée. Emma est meurtrie.

Elle se rend au commissariat et crache sa haine face à Ariane. Elle l’accuse d’avoir poussée petite sœur au suicide…



Publicité





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4537 du 10 mai 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 20 mai 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note