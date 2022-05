Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 22 mai 2022

5 ( 3 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 22 mai 2022 – Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 dès 17h15 pour suivre le magazine d’information « 7 à 8. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 22 mai 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 800 candidats venus de 40 pays, au championnat du monde de la pizza. Des français à la conquête du titre face aux maîtres italiens.

Dans « 7 à 8 »



🔵 Une star du bistouri accusée de négligences, voir de mutilations, par d’anciennes patientes. En exclusivité, le chirurgien esthétique s’explique.

🔵 Vêtements à 300 euros, des plats élaborés par des chefs servis dans des palaces. Les dépenses extravagantes des californiens pour leurs chiens, gâtés comme des enfants.

🔵 Et l’histoire glaçante de Caroline Darian dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara. Son père aurait drogué sa mère pour que des dizaines d’hommes abusent d’elle.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 22 mai 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

