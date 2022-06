Audiences TV prime 15 juin 2022 : « Simon Coleman » leader devant « Top Chef »

5 ( 6 )

Audiences TV prime 15 juin 2022. Débuts prometteurs pour le nouveau flic de France 2 « Simon Coleman » dont la chaîne diffusait l’épisode pilote hier soir.







Verdict : 4.34 millions de curieux pour 22.7% de part de marché sur l’ensemble du public.

Audiences TV prime 15 juin 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite M6 et la finale de « Top Chef ». Hier soir le sacre de Louise a convaincu 2.42 millions de fidèles pour 15.5% de part de marché. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 27% de pda sur cette cible si prisée par les annonceurs. Notez une pointe à 2.8 millions de téléspectateurs et 41% de pda auprès des 25-34 ans.



TOP CHEF – LA FINALE (veille)

🥇@M6 large leader auprès des FRDA-50 et des -50 ans

⭐️3ème meilleure perf 4+ / -50 ans cette saison ⭐️2.4M° (pic à 2.8M°)

⭐️16% auprès des 4+

⭐️27% auprès des FRDA-50

⭐️26% auprès des -50 ans

⭐️41% auprès des 25-34 ans#Studio89 pic.twitter.com/A6vVQbzILW — M6Pro (@M6pro) June 16, 2022

Sur TF1, la série « Doc »est à la peine avec seulement 2.31 millions de téléspectateurs, soit 13.2% du public présent devant son poste de télévision.

Sur France 3, le magazine « Des racines et des ailes » s’est contenté de 1.66 million d’amateurs de belles images (pda 9.1%) mais il s’agissait d’une rediffusion.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « L’appartement ». Porté par Vincent Cassel et Romane Bohringer, il a réuni 725.000 personnes (pda 3.8 %).

