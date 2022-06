« De l’autre côté du périph » : 3 choses à savoir sur le film rediffusé sur M6 ce soir (vidéo)

4.6 ( 9 )

Ce soir à la télé, M6 vous propose de voir ou revoir le film « De l’autre côté du périph », de David Charhon, qui met en scène Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani et Lionel Abelanski.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct de 6Play.







Deux mondes radicalement opposés vont se croiser pour une enquête policière …

« De l’autre côté du périph » : le film en quelques lignes

Voici le synopsis officiel du film.



Un matin, près d’un vieux tripot clandestin dans une cité de Bobigny, est retrouvé le corps sans vie de la femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France au centre d’un climat social extrême qui secoue la France depuis quelques semaines.

Ce matin-là, deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny, et François Monge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à Paris et son syndicat patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et ses affaires clandestines. Ils seront, tour à tour, de l’autre côté du périph…

3 choses à savoir sur le film

– Le premier jour de tournage a débuté le jour de la sortie en salles du film « Intouchables » qui consacrera Omar Sy

– Ce tournage s’est déroulé principalement à Paris et au sein du quartier du Chêne-Pointu (Clichy-sous-Bois, ndrl)

– Lors de sa première diffusion à la télévision, en octobre 2017 déjà sur M6, le film avait amusé 2.69 millions de téléspectateurs pour 12.2% de part de marché. Un score qui avait permis à la chaîne d’arriver en seconde position des audiences sur l’ensemble du public mais en première place auprès des ménagères.

Bande-annonce vidéo

On termine comme souvent avec les images et la bande-annonce officielle.

