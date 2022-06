Demain nous appartient du 30 juin : qui a agressé Alex ? (résumé + vidéo épisode 1219 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient épisode du jeudi 30 juin 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1219 de DNA – Après l’explosion du mas, Alex a été agressé dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et Robin lui annonce qu’en plus, la caisse a été volée ! Mais qui en veut à ce point à Alex et sa famille ?







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1219



Alex est encore secoué par son agression de la veille. Heureusement pour lui, Robin était là pour lui porter secours. L’agresseur a même pioché dans la caisse. Après l’explosion, le Mas est maintenant victime de vol !

L’agresseur d’Alex ne se trouvait pas au mas par hasard. De nouveaux éléments permettent à la police d’explorer d’autres pistes. Au Spoon, les clients boudent les huîtres de Jeanne. Poussé par Mona, Nathan décide de provoquer le destin. Sofia lit en Manon comme dans un livre ouvert.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1219 du 30 juin 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

