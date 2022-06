Un si grand soleil en avance : Maxime piège Inès (résumé + vidéo épisode n°908 du 30 juin 2022)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 30 juin en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Maxime est très fort dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, ce soir, il réussit à piéger Inès en l’embauchant dans sa salle de sport sans même jeter un oeil à son CV…







Publicité





Un nouvel épisode de votre série à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 15 juillet 2022







Publicité





Un si grand soleil résumé de l’épisode 908



Publicité





Alix annonce à son équipe que le Senso ferme ses portes. Du coup, Inès retourne voir Maxime suite à sa proposition de poste d’hôtesse d’accueil dans sa salle de sport. Hasard (ou pas…), Maxime annonce à Inès qu’un poste se libère dès lundi car une employée part en congé maternité. IL l’embauche sur le champs sans même consulter son CV !

Et tandis que Maxime cherche à en savoir plus sur l’enquête, Claire a du mal à tourner la page. De son côté, Alix encaisse une grosse déconvenue, et Inès s’inquiète pour son indépendance.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 30 juin

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note