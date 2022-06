EXCLU Plus belle la vie : Emma quitte Baptiste, la disparition de César refait surface, les Castel dans un incendie (infos PBLV)

4.6 ( 9 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 22 juillet 2022 Alors que le week-end se termine, comme tous les dimanches soirs, il est temps pour les fans du feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que c’est la fin pour Baptiste et Emma. En effet, Emma va apprendre que Baptiste a une liaison avec Justine et décider de le quitter.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





Baptiste et Justine parviennent à éteindre un feu et se prennent dans les bras, ce qui n’échappe pas à Emma. Le lendemain, Emma est contrariée alors Baptiste la rassure en lui faisant croire qu’il ne se passe rien entre lui et Justine. Les deux jeunes pompiers reviennent sur les lieux de l’incendie et trouvent un mystérieux coquillage : c’est une coquille d’ormeau qu’on ne trouve que dans les mers du nord. Sur cette coquille se trouve cinq points de combustion. Ce coquillage est peut-etre la signature d’un pyromane…



Publicité





Suite à l’appel d’Emma concernant César, Rochat se rend chez elle. Lui aussi s’inquiète que César ne donne aucune nouvelle et pense qu’il a eu un problème. Ils appellent Kevin et préviennent qu’ils se rendent au commissariat. L’étau se resserre et Camille blêmit.

Camille promet à sa sœur qu’elle n’était pas au courant de la relation entre Baptiste et Justine. Ces derniers sont tout content, le colonel Gransard les félicite pour leur découverte des coquillages. Ils ont fait preuve d’initiative et vont intégrer le RCCI pour trouver celui qui met feu à Marseille. Baptiste rentre fou de joie chez lui mais Emma le stoppe, elle sait tout pour lui et Justine. Baptiste se défend et lui dit que ça n’allait pas entre eux depuis longtemps. Emma lui demande de partir de l’appart. Baptiste fait sa valise et quitte le studio…

La famille Castel et Luna sont coincés dans le bus qui est pris dans les flammes. Akira est en pleine crise de panique et Luna la prend dans ses bras. Pablo se brule le coude contre la paroi. Tout repose sur Bastien qui doit faire face. Il décide de traverser les flammes au volant du bus. Ils ont échappé à la mort mais le bus est détérioré et ne roule plus. La famille prend le strict nécessaire et s’éloigne du bus. Alors qu’ils marchent, ils découvrent un hameau et pensent qu’ils sont sauvés….

La famille Castel explique à Lucien qu’ils cherchent un endroit où se réfugier. Lucien vit avec plusieurs personnes dans ce hameau et ils se serrent tous les coudes. Très vite, Lucien se lie d’amitié avec Sunalee. Luna met ses compétences au service de cette communauté.

Dans la rue Patrick rencontre Prune, une directrice de casting pour bébé qui flashe sur Raphael. Dans le même temps, Boher prend une plainte au commissariat : un couple s’est fait arnaquer par une directrice de casting pour bébé. Patrick comprend qu’il a été victime d’une arnaqueuse et décide de mener une enquête…

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 22 juillet 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note