Plus belle la vie en avance : le père d’Elisa piège Abdel (vidéo PBLV épisode n°4566)

Marceau va tendre un piège à Abdel la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de lundi prochain, il va faire venir Abdel dans son bureau et lui tendre un piège !







Abdel ne réalise pas qu’il est entrain de se faire piéger par le père d’Elisa…

Abdel tente de se justifier mais Elisa lui ordonne de sortir de sa vie. Abdel quitte le domicile des Marceau sous le regard perplexe de Vincent. Elisa annonce à son père qu’entre elle et Abdel c’est fini. Pour Abdel, si Elisa a réagi aussi violemment c’est qu’elle a peur de la vérité.



Abdel reçoit un appel de Vincent qui demande à le voir. Ce dernier tend à piège à Abdel, il fait mine de fixer un rendez-vous avec quelqu’un d’important au bout du fil. Abdel tombe dans le panneau et donne l’adresse et l’heure à Barbara et Tim…

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4566 du 27 juin 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

