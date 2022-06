Ici tout commence spoiler : découvrez pour qui Tony est venu près de l’institut ! (VIDEO)

5 ( 1 )

Tony cache quelque chose depuis son arrivée à la Table des Rivière dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu’il a confié à Gaëtan et Solal être venu pour quelqu’un qui travaille à l’institut, on sait de qui il s’agit !







En effet, dans quelques jours, les retrouvailles s’annoncent étranges entre Tony et cette femme… Et on peut vous dire qu’il s’agit de… Laetitia !

Tony livre une commande chez Laetitia et avant de sonner, il s’imagine ce qu’il va lui dire. Mais c’est finalement Kelly qui lui ouvre ! Tony est surpris avant que Laetitia arrive à son tour. Et là, c’est un moment gênant ! Ils se regardent tous les deux bizarrement et Kelly comprend qu’il se passe quelque chose. Mais Laetitia refuse d’aborder le sujet.



