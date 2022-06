Plus belle la vie en avance : Elisa trahit son père et parle à Abdel (vidéo PBLV épisode n°4569)

5 ( 2 )

Elisa va finalement douter de son père et décider de le trahir la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, Elisa va voir Abdel et lui dit ce qu’elle parle du mystérieux coup de fil de son père dont elle a été témoin…







Abdel lui montre la menace de mort que Barbara a reçu et Elisa pense que son père est effectivement impliqué.

Elisa a entendu une conversation louche au téléphone entre son père et un mystérieux interlocuteur. Une fois Vincent parti, elle a pris sa tablette et s’est plongée dedans. Elle explique à Abdel ce qu’elle a trouvé : Marceau a donné rendez-vous à l’homme pour faire une transaction en haut d’un immeuble…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4569 du 30 juin 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 22 juillet 2022

