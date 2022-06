5 ( 6 )

« Le plus grand karaoké de France » : concept et invités de l’émission de M6 ce soir (mercredi 29 juin 2022). Nouveau divertissement ce soir sur M6. Venez jouer et chanter dans « Le plus grand karaoké de France » avec Élodie Gossuin et Éric Antoine. Rendez-vous à partir de 21h10 sur M6 ou en streaming et replay sur 6PLAY.







« Le plus grand karaoké de France » : concept

Les plus grands noms de la chanson française se sont donné rendez-vous sur scène pour interpréter leurs tubes. Mais la star se trouve dans le public : 1 000 participants sont équipés d’un système avec un casque et un micro qui permet à chacun de chanter et de s’entendre en même temps que l’artiste présent sur scène.

Comme dans un vrai karaoké, le public peut suivre les paroles qui défilent pendant la chanson, sur leur téléphone et sur l’écran projeté dans l’arène.

En coulisses, un jury d’experts composé de professeurs de chants, musiciens et coaches vocaux a pour mission de sélectionner les meilleurs d’entre eux au fur et à mesure des 4 rounds de la compétition !



Quels invités en ce mercredi 29 juin 2022 ?

Pour “Le plus grand Karaoké de France”, les plus grands noms de la chanson française se sont donnés rendez-vous sur scène pour interpréter leurs tubes dont on connait tous les paroles par cœur.

Vous retrouverez ainsi Larusso avec “Tu m’oublieras”, Yannick avec “Ces soirées-là”, Julie Piétri avec “Eve lève-toi”, les L5 avec “Toutes les femmes de ta vie”, David et Jonathan avec “Est-ce que tu viens pour les vacances ?”, Manau avec “La tribu de Dana” mais aussi les tubes mythiques de Lio, Jean Schultheis…

Egalement ce soir Amir, Claudio Capéo, Anne Sila et beaucoup d’autres qui viendront chanter des hits incontournables des karaokés et la crème des chansons préférées des Français : “Le blues du businessman”, “Pour que tu m’aimes encore”, “Il jouait du piano debout”, “Magnolias for ever”, “I will survive”, “Place des grands hommes”…

La bande-annonce

Comme toujours ou presque on termine avec les images, celles de la bande-annonce…

"Ça va être un truc de malade !" 🤩

Venez jouer et chanter le mercredi 29 juin à 21:10 dans #LePlusGrandKaraokeDeFrance 🎤

Présenté par @eric_antoine et @Elodiegossuin pic.twitter.com/gjInhmmLOm — M6 (@M6) June 16, 2022

