« On est en direct » du 4 juin 2022 : les invités de l’émission de ce soir, la dernière de Laurent Ruquier

Mais cette émission aura une saveur particulière car il s’agit de la toute dernière pour Laurent Ruquier qui ne reprendra pas à la rentrée même s’il restera toujours à la tête des Enfants de la télé et des Grosses Têtes.

« On est en direct » du 4 juin 2022 : les invités de l’émission de ce soir

Pour ce nouveau numéro, notre duo d’animateurs recevra :

– Jack Lang pour la 40e fête de la musique

– Galia Salimo et son livre « Quelque chose en moins… ou en plus »

– Thomas Ngijol dans « Fratè » et en spectacle avec « L’œil du tigre »

– Olivia Ruiz pour son livre « Écoute la pluie tomber »

– Bérengère Krief et son spectacle « Amour »

– Mathieu Madénian dans son « Spectacle familial »

– Sandrine Quétier et son groupe « Les Molly Pepper »

– Valérie Mairesse et Estéban pour célébrer 1 an de dessins de la semaine

– Guy Cuevas pour son livre « Avant que la nuit ne m’emporte »

– Les Naive New Beaters interprèteront leur titre « One way to go »



« On est en direct » vous donne rendez-vous ce soir, samedi 4 juin 2022, à partir de 23h20 sur France 2, sur France.TV pour le replay et sur sa chaîne officielle Youtube en cliquant ICI.

Juste avant…

Juste avant découvrez votre divertisssement « Le Club des Invincibles » avec Oliver Minne et ses candidats…

