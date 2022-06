Pékin Express : nouvelle saison avec des célébrités à partir du 6 juillet sur M6

5 ( 1 )

Place à une toute nouvelle saison inédite de « Pékin Express » le 6 juillet sur M6 ! Une saison intitulée « Pékin Express : duos de choc » avec des célébrités qui évolueront en duo avec des proches.







Ils/elles sont influenceurs, sportifs, journalistes, Miss France, animateurs, comiques… et ont décidé d’inviter un de leurs proches pour vivre une aventure qui renforcera leur lien et les marquera à jamais.







6 duos de choc vont participer à une édition exceptionnelle de Pékin Express à travers le Sri Lanka et au profit d’associations humanitaires. Des personnalités vont faire équipe avec un proche qu’elles ont choisi d’emmener dans l’aventure de leur vie, loin de la France et de leur quotidien.

Des mystères des ruines millénaires de Sigirîya au rocher du lion, en passant par les extraordinaires plantations de thé, les palais du royaume de Kandy à la réserve naturelle d’Uda Walawe, jusqu’à la finale dans la capitale Colombo, les binômes vont tenter de surmonter tous les obstacles pour remporter le maximum d’argent pour l’association qu’ils défendent. Au total 50.000 euros seront distribués aux associations tout au long de l’aventure.



En rupture totale de repères, face aux difficultés de l’aventure et à l’émotion infinie provoquée par la générosité des populations locales, nos duos seront-ils capables de remporter cette incroyable course avec 1 euro par jour et par personne ? Une certitude : ils vont vivre l’expérience la plus incroyable de leur vie.

« Pékin Express : duos de choc », découvrez les équipes

– Les sœurs fusionnelles : Inès Reg, la nouvelle étoile du stand-up et sa sœur Anaïs. Elles concourent pour l’association Utopia 56 qui vient en aide aux personnes exilées.

– Les amies complices : Valérie Trierweiler, journaliste et ex-Première dame de France et sa meilleure amie Karine. Elles concourent pour le Secours populaire qui agit pour un monde plus juste et solidaire, en permettant à chacun de s’émanciper et trouver sa place de citoyen, là où il vit, travaille ou étudie.

– Les compétiteurs solidaires : Théo Curin, le champion de natation paralympique et son agent Anne. Ils concourent pour l’association Autour des Williams qui finance la recherche pour le syndrome de Williams et Beuren, maladie d’ordre génétique liée à la perte d’un fragment de chromosome.

– Le couple volcanique : Rachel Legrain-Trapani, ancienne Miss France et son compagnon Valentin. Ils concourent pour l’association Accolade qui contribue à l’amélioration de la prise en charge des enfants atteints du cancer et de leurs familles tout au long de leur parcours de soin.

– Les potes influenceurs : l’influenceur Just Riadh aux 10 millions de followers et son meilleur copain Abdallah. Ils concourent pour l’association Les Déterminés qui aide à développer l’initiative et l’entreprenariat en banlieue et en milieux ruraux.

– Le binôme surprise : Xavier Domergue, la voix des Bleus sur M6 et Yoann Riou, journaliste sportif. Ils concourent pour les associations Wonder Augustine, qui informe et sensibilise sur les cancers pédiatriques, et SNSM qui secourt toute l’année 24h/24 toute personne en danger de la plage au large.

