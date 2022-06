Les 12 coups de midi fête ses 12 ans avec un Combat des Maîtres le 2 juillet

4.7 ( 11 )

Le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » va fêter son 12ème anniversaire ! Pour l’occasion, TF1 diffusera un Combat des Maîtres spécial 12 ans le samedi 2 juillet à 21h05.







Après une première semaine de Masters acharnée dans laquelle, chaque jour, 4 Maîtres de Midi se seront affrontés pour tenter de se qualifier pour la grande soirée événement, les 7 vainqueurs de la semaine défendront leur place le samedi 2 juillet en prime-time.







A la tête de chaque équipe, un invité sera présent pour célébrer ce 12e anniversaire : Jeff Panacloc et Olivier Baroux.

Et qui dit anniversaire, dit surprises, joie et bonne humeur : cette grande soirée sera placée sous le signe de la fête, du partage, du rire et de l’émotion, notamment grâce à des nombreux magnétos qui permettront aux téléspectateurs de revivre les moments les plus fous de l’histoire du jeu.



Rendez-vous le samedi 2 juillet à 21h10 sur TF1 aux côtés de la grande famille des 12 Coups de midi pour un premier prime mémorable, rythmé par Jean-Luc Reichmann.

Une nouvelle semaine de Masters débutera le dimanche 3 juillet et se terminera par un second prime événement à l’issue duquel sera titré le plus grand maître des maîtres de Midi.

Parce que la joie, l’émotion et la bonne humeur rythment ce jeu depuis 12 ans, nous souhaitons un joyeux douzième anniversaire aux 12 coups de Midi !

A l’occasion des 12 ans des 12 Coups de Midi, Jean-Luc Reichmann donne rendez-vous le samedi 2 juillet à 21h10 sur TF1 pour la plus grande compétition jamais organisée dans l’émission.

