EXCLU Plus belle la vie : Babeth et Léa gravement malade, Karim replonge, Noé craque pour Betty

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 1er juillet 2022 En plein week-end prolongé et comme chaque dimanche soir, il est l’heure pour les fans du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que l’enquête d’Abdel, Barbara et Tim va les mener à Karim, qui a replongé !

Elisa prend Abdel en flag entrain de fouiller dans les affaires de son père. Elisa lui ordonne de sortir de sa vie. Abdel quitte le domicile des Marceau sous le regard perplexe de Vincent. Elisa annonce à son père qu’entre elle et Abdel c’est fini. Pour Abdel, si Elisa a réagi aussi violement c’est qu’elle a peur de la vérité.



Abdel reçoit un appel de Vincent qui demande à le voir. Ce dernier tend à piège à Abdel, il fait mine de fixer un rendez-vous avec quelqu’un d’important au bout du fil. Abdel tombe dans le panneau et donne l’adresse et l’heure à Barbara et Tim… Sur place, ils se font agresser et s’en sortent in-extremis ! Désormais Abdel en est sûr, Marceau lui a tendu un piège. Abdel ne compte pas en rester là mais veut d’abord l’accord d’Elisa car il ne veut pas la trahir une seconde fois. Il lui donne rendez-vous au restaurant et la convainc de le laisser fouiller afin de coincer son père. Elle est certaine qu’il ne trouvera rien…

Abdel demande l’aide de Karim pour remonter la filière de Marceau grâce à ses anciens contacts. Mais Karim refuse et prétexte qu’il ne veut pas replonger dans les affaires du milieu. Elisa entend une conversation louche au téléphone entre son père et un mystérieux interlocuteur. Une fois Vincent parti, elle prend sa tablette et se plonge dedans. Elle va ensuite chez Abdel lui dire ce qu’elle a trouvé : Marceau a donné rendez-vous à l’homme pour faire une transaction en haut d’un immeuble…

Abdel n’a pas encore vu les images mais assure à Elisa qu’ils ont désormais la preuve que Vincent a payé un tueur. Elisa se range désormais de l’avis d’Abdel et l’embrasse fougueusement. Abdel lui jure qu’il sera à ses côtés pour affronter cette épreuve. Abdel et Barbara tombent de haut lorsqu’ils s’aperçoivent que Karim est l’interlocuteur de Vincent. Ils convainquent Tim de ne pas donner la vidéo à la police pour l’instant…

De leur côté, Babeth et Léa sont gravement malades. Elles ont contracté la tuberculose. Leur période d’isolement va durer plusieurs semaines… Jean-Paul galère seul avec le bébé.

Quant à Noé, il va régulièrement rendre visite à Betty et ces deux là se rapprochent dangereusement… Ils finissent par craquer et couchent ensemble ! Noé est perdu entre Betty et Lola.

