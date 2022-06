5 ( 5 )

« Mariés au premier regard » que sont-ils devenus ? Ce soir sur M6 (lundi 27 juin 2022). Vous les avez aimés ou vous avez peut-être aimé les détester … Mais que sont-ils devenus ? Réponse ce soir sur M6 à partir de 21h10.







Publicité











Publicité





« Mariés au premier regard » que sont-ils devenus 6 mois après ?

Découvrez ce que sont devenus les couples repartis main dans la main au bilan final, mais aussi ceux dont le mariage n’a pas été au-delà de l’expérience. Quelle est leur vie depuis ? En quoi l’expérience a-t-elle bouleversé leur vie ? Apporté l’amour ? Quels sont leurs projets, seuls ou à deux ? Chacun découvrira les images inédites de sa propre expérience et les analysera avec le recul des mois écoulés depuis la fin de celle-ci. Retrouvez également Laure et Matthieu, couple emblématique de la saison 5, toujours aussi amoureux et complices, qui nous ouvrent les portes de leur foyer. Grâce à « Mariés au premier regard », ils ont trouvé l’amour ; un amour qui se conjugue désormais à 3 avec Lya, leur jolie petite fille d’un an.

"Ma vie elle peut commencer"

6 mois après, découvrez ce que sont devenus les couples de #MAPR ! 😍#MAPR : Que sont-ils devenus ?, lundi à 21:10 pic.twitter.com/17Oh44JwOe — M6 (@M6) June 24, 2022

Juste après…

À 23h30, découvrez ce que sont devenus sur les couples emblématiques des dernières saisons. Où en sont-ils dans leur vie ? Nous partagerons avec eux leur quotidien et ferons le point sur leur vie amoureuse.



Publicité





Pour en voir plus, rendez-vous tout à l’heure à partir de 21h10 sur M6 pour « Mariés au premier regard ». Accès également possible en replay sur 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note