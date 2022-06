Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 1er juillet 2022

5 ( 2 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 1er juillet 2022 – Alors que votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » sera enfin de retour à l’antenne lundi prochain, si vous avez hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine de retour de la série à l’antenne, du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Ludo va faire une nouvelle rencontre tandis que Jade est de retour et qu’elle n’a pas changé du tout…

De son côté, Alix doit encaisser son échec et Claire apprend une mauvaise nouvelle à l’hôpital…



Lundi 27 juin 2022, épisode 905 : Alors que Jade est de retour à Montpellier, pour le meilleur et pour le pire, la soirée masquée du Senso concentre l’attention de la police. De son côté, Ludo fait une nouvelle rencontre.

Mardi 28 juin 2022, épisode 906 : Alors que tout le monde s’inquiète pour Claudine, Julie comprend que son amie ne changera jamais. Quant à Sabine, elle trouve une oreille attentive pour se confier dans un moment de détresse.

Mercredi 29 juin 2022, épisode 907 : Alors que Jade doit faire face à une mauvaise surprise et revoit ses projets d’avenir à la baisse, Élise ne lâche pas la piste des trolls sur Internet, et un nouveau suspect est mis en garde à vue.

Jeudi 30 juin 2022, épisode 908 : Tandis que Maxime cherche à en savoir plus sur l’enquête, Claire a du mal à tourner la page. De son côté, Alix encaisse une grosse déconvenue, et Inès s’inquiète pour son indépendance.

Vendredi 1er juillet 2022, épisode 909 : Alors qu’une mauvaise nouvelle attend Claire sur son lieu de travail, Louis est heureux de revenir en cours. De son côté, Sabine décide de prendre sa vie en main, et Alix a du mal à encaisser son échec.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 20 au 25 juin 2022 en cliquant ICI

