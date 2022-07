Audiences TV prime 5 juillet 2022 : « Harry Potter » petit leader devant « Amis d’enfance », PBLV à la peine

4.9 ( 8 )

Audiences TV prime 5 juillet 2022. Hier soir TF1 proposait une énième rediffusion du film « Harry Potter et le prince de sang mêlé ». Une programmation qui s’est avérée payante même si les chiffres sont loin d’être affolants. Verdict : 2.67 millions de fans et 17.4% de part d’audience moyenne.







Notez d’excellentes performances sur cibles avec 32.4% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou 41% sur les 15-34 ans.

#Audiences @TF1 🪄 #HarryPotterEtLeprinceDesangMele leader hier soir avec 2.7M de tvsp. 🎯 Puissant sur cibles avec :

32% de pda FRDA-50a

31% de pda 25-49a

41% de pda 15-34a 👉 Mardi prochain @TF1 votre nouvelle série "Superman et Lois" pic.twitter.com/MdVEMpkj0F — TF1 Pro (@TF1Pro) July 6, 2022



Audiences TV prime 5 juillet 2022 : autres chaînes

Sur France 2 la fiction théâtrale « Amis d’enfance » a pour sa part suscité la curiosité de 2.29 millions de téléspectateurs soit 12.7 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant leur petit écran.

Sur France 3 le prime de « Plus belle la vie » intitulé « Retrouvailles » ne s’en est pas si mal sorti que ça puisqu’il a pu compter sur 2.18 millions de fans et 12.1% de pda. Certes c’est le plus faible score pour un prime de PBLV mais quand on voit les scores des deux chaînes leaders, le score n’est pas si mauvais que ça.

M6 les équipes du « 9-1-1 » ont pu compter sur leur lot de fidèles avec 1.92 million de téléspectateurs et 10.7% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Et c’est NRJ12 qui complète notre top 5 avec la rediffusion du film « Entre amis » vu ou revu par 816.000 cinéphiles (pda 4.5%).

