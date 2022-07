5 ( 5 )

« Camping Paradis » du 4 juillet 2022 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Une voix en or ». Ce soir le « Camping Paradis » de TF1 ouvre de nouveau ses portes aux vacanciers et aux téléspectateurs de TF1. Mais ce soir c’est en mode rediffusion. Dès 21h10 retrouvez ainsi l’épisode « Une voix en or » .







Une soirée que vous pourrez également suivre en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







« Camping Paradis » du 4 juillet 2022 : histoire de l’épisode « Une voix en or »

Sarah arrive au camping avec sa fille, Chloé, et son nouveau compagnon, Thierry, lui-même accompagné de sa fille, Rose. Le camping a organisé un concours de chant mais lorsque Tom propose aux filles d’y participer, Thierry interdit mordicus à sa fille de s’y inscrire. Quel est ce secret qui le ronge autour de sa défunte femme, la mère de sa fille ? Est-il vraiment prêt à construire avec Sarah ? Muriel, la tante de Tom, expatriée au Canada à l’année, passe voir son neveu, pour le plus grand bonheur de Tom. Mais au fil du temps, Muriel se montre assez ingérante et prend de grandes décisions pour le camping, ce qui déstabilise Tom et commence à le faire douter de ses intentions. Qu’a-t-elle en tête ? De son coté, Parizot a « flashé » sur Muriel et décide de la séduire en soudoyant son voisin de tente afin qu’il lui apprenne à jouer de la guitare pour participer au concours de chant…

Interprètes

Et avec dans les rôles principaux



Laurent Ournac (Tom Delormes),

Thierry Heckendorn (André),

Patrick Guérineau (Xavier),

Candiie (Audrey),

Franck Sémonin (Thierry),

Julie Bernard (Sarah),

Luce Mouchel (Muriel),

Garance Teillet (Chloé),

Patrick Paroux (Parizot),

Alix Henzelin (Rose),

Omar Meftah (Ben),

Axel Naroditzky (Hyppolite),

Zoé de Barbarin (Jade)

La bande-annonce

Et on termine comme toujours ou presque par les images, celles de la bande-annonce

Le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21H10 sur #TF1 pic.twitter.com/UaUZKMxlmX — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) July 1, 2022

