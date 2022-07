Ici tout commence du 4 juillet : Teyssier enquête ! (résumé + vidéo épisode 435)

4.9 ( 8 )

Ici tout commence du lundi 4 juillet, résumé et vidéo extrait de l’épisode 435 – Antoine et Clotilde sont dans l’embarras ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Teyssier a compris qu’on lui cachait quelque chose et il compte bien tirer l’affaire au clair ! Mais Antoine et Clotilde continuent de nier et refusent de lui dire la vérité…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Tony est-il le père de Kelly ? Réponse ! (VIDEO)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 435



Publicité





Le plan des élèves de 1ère année pour repasser l’épreuve a échoué ! Teyssier a surpris Ambre en cuisine alors qu’elle n’avait rien à y faire. Mais Antoine et Clotilde persistent à la couvrir. Teyssier est bien décidé à tirer cette affaire au clair !

Suspense pour Rose et Clotilde, Louis a maintenant les cartes en main. Surprise pour Célia : ses grands-parents lui font une surprenante annonce.

Ici tout commence – extrait vidéo du 4 juillet

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note