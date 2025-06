Capital du 29 juin 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 29 juin 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Moustiques, mini-piscines et maillots : l’été sera chaud ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 29 juin 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Moustiques : les nouvelles armes contre l’ennemi de l’été !

Aujourd’hui, des millions de Français n’osent plus profiter de leurs jardins et se font piquer chaque nuit. Alors, comment se défendre contre ce fléau estival ? Cette année, des produits innovants débarquent sur le marché, à commencer par des pièges anti-moustiques d’un genre inédit. Les ventes ont bondi de 40 % en un an. Leader du secteur, l’allemand Biogents cartonne avec son best-seller à 180 euros : le Mosquitaire, un piège en forme de soucoupe volante qui diffuse une odeur imitant celle de l’homme pour attirer les moustiques. De nombreuses marques investissent ce marché en plein essor. Mais à qui faire confiance ? Moins chères, les tapettes électriques connaissent un succès fulgurant dans les rayons bricolage : pour moins de 15 euros, elles promettent d’éliminer un maximum d’insectes en un temps record. Acto, numéro un du secteur, nous a ouvert ses portes. Et si vous pensez la guerre perdue d’avance, pourquoi ne pas opter pour une moustiquaire ? Avec des premiers prix dès 2 euros chez des enseignes comme GiFi, elles s’arrachent chaque été. Mais ces modèles low-cost, souvent fabriqués en Chine, tiennent-ils réellement leurs promesses ?

Mini-piscine, maxi plaisir : le paradis enfin à portée de main ?

Un plongeon matinal avant le café ou un apéritif au bord de l’eau : et si votre rêve de piscine devenait enfin accessible, sans ruiner votre budget ? C’est la promesse des mini-piscines. Moins de dix mètres carrés, aucune nécessité de permis de construire : pour 10 000 euros, il est désormais possible de se baigner dans son jardin. Une tendance en plein boom, qui répond aux nouveaux besoins des Français : des terrains de plus en plus petits et une ressource en eau plus rare. Les professionnels s’adaptent : Diffazur, Piscine Ibiza, WaterAir… quelles innovations vont vous séduire ? Mini-piscines à débordement, petits lagons féériques pour petits et grands, coques aux designs originaux : la bataille des prix s’annonce rude. Et pour les clients, comment s’assurer de faire le bon choix ?



Publicité





Maillots de bain : adieu les complexes !

Le maillot de bain reste l’indispensable de l’été, avec près de 12 millions d’unités vendues chaque année ! Un marché porté par le désir de vacances et de liberté. Mais avant de s’exposer sur la plage, c’est souvent l’épreuve : six femmes sur dix se disent mal à l’aise en maillot, un chiffre qui grimpe à sept sur dix chez les moins de 35 ans. Et les hommes ne sont pas épargnés : 40 % redoutent aussi de se montrer en maillot ! Les marques ont bien identifié ce malaise et adaptent désormais leurs collections : plus que le style, le confort et la mise en valeur de toutes les morphologies sont devenus essentiels, aussi bien chez Decathlon que chez des créateurs haut de gamme ou made in France. Choix des tissus, matières innovantes, coupes sculptantes, cabines d’essayage valorisantes : quels secrets se cachent derrière ces maillots qui vous font vous sentir bien ? De 5 à plus de 200 euros la pièce, ces écarts de prix pour quelques centimètres de tissu sont-ils vraiment justifiés ? Certains misent même sur un concept radical : un maillot qui promet un bronzage intégral à travers le textile !