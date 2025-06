Capital du 22 juin 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 22 juin 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Apéro : les nouveautés qui enflamment vos soirées ».





A découvrir dès 21h10







Capital du 22 juin 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Tartinables : ils font mousser vos apéros !

Houmous, guacamole, tarama, tapenade… À l’heure de l’apéro, les tartinables prennent de plus en plus de place, éclipsant peu à peu chips et saucissons ! Avec une offre plus diversifiée et souvent perçue comme plus saine, ces préparations ont déjà séduit près de deux tiers des Français. Dans les rayons, le nombre de références explose. En tête, la marque Blini domine avec 38 % de parts de marché. Mais d’autres acteurs rivalisent pour s’inviter sur vos tables. On retrouve aussi bien des conserveries historiques, comme Henaff ou La Belle-Iloise, que des marques de distributeurs, qui proposent toutes des recettes originales. À base de fromage, de légumes ou d’ingrédients plus inattendus, ils jouent aussi sur les couleurs et les saveurs. Zoom sur ces tartinables, devenus incontournables pour un apéro réussi !

Four à pizza : la nouvelle star de l’apéro

Capable de cuire une pizza en moins de 90 secondes, comme dans un véritable restaurant italien, le four à pizza est en train de détrôner le traditionnel barbecue. En quelques années, le marché a explosé, avec des ventes multipliées par cinq. Ooni, inventeur du four à pizza domestique, est arrivé en France il y a une douzaine d’années avec des modèles à moins de 400 euros. Mais attention, contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette marque n’est pas italienne : ses créateurs sont écossais ! Nous avons eu l’exclusivité de visiter leur usine à Édimbourg. Pour ne pas se laisser distancer, les concurrents tentent de tirer leur épingle du jeu : tout électrique chez les Australiens de Sage, ou avec une option charbon chez Weber, le roi du barbecue. Ces deux marques se sont d’ailleurs affrontées pendant 10 jours à la Foire de Paris. Pour un budget plus serré, il existe aussi des modèles à moins de 100 euros fabriqués en Chine, qui promettent eux aussi une cuisson parfaite. Mais valent-ils vraiment le coup ?



Chips, sauce et piment : quand le spicy met le feu à nos apéros

Chips, sauces, fromages, nuggets… les saveurs épicées envahissent les rayons et dynamisent nos apéritifs. Importée des États-Unis et amplifiée par les réseaux sociaux, la mode du « spicy » s’impose partout dans les supermarchés. Lay’s cartonne avec sa gamme « Max Strong », Pringles enchaîne les versions « hot », et même Apéricube mise sur le piquant pour renouveler son offre. Pour les marques, le piment est un véritable ingrédient magique : une pointe d’épice suffit à relancer les ventes et à justifier un prix plus élevé. Une chips spicy se vend jusqu’à 40 % plus cher qu’une chips nature. Côté sauces, un ketchup « chili » peut grimper à 2,99 euros, contre 2,49 euros pour la version classique. Mais que contiennent réellement ces produits épicés ? En général, très peu de piment : un simple extrait aromatique suffit à faire monter la sensation de chaleur… et le prix ! Alors, que paye-t-on vraiment quand on cherche à réveiller ses papilles ? Certaines marques artisanales françaises parient sur des recettes authentiques, gardant jalousement le secret de leurs piments cultivés en France.