Capital du 8 juin 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 8 juin 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Disney, Astérix, Futuroscope : les nouvelles folies des parcs préférés des Français ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Capital du 8 juin 2025 : sommaire et reportages de ce soir

Parcs d’attractions : quand hôtels, restos et manèges se transforment en véritables clubs de vacances !

Disneyland Paris, Parc Astérix, Futuroscope… Cette année, vos parcs préférés n’ont pas lésiné sur les moyens pour attirer les foules. Leur objectif : proposer une expérience complète avec hébergements immersifs, restaurants thématiques et attractions toujours plus spectaculaires.



Chez le géant Disneyland Paris, les six hôtels affichent complet face aux 40 000 visiteurs quotidiens. Résultat : des centaines de logements décorés façon parc d’attractions fleurissent sur Airbnb, deux fois moins chers et tout aussi immersifs.

Du côté du Parc Astérix, un projet grandiose se prépare en coulisses : un hôtel de 300 chambres inspiré des Mille et Une Nuits. Ce n’est pas tout ! Le parc lancera bientôt « Les fastes du Nil » : nouvelle attraction, nouveaux restos… et un burger à la merguez en prime !

Enfin, au Futuroscope, c’est une transformation radicale. Le parc mise désormais sur « Mission Bermudes », une montagne russe aquatique à 25 millions d’euros. Rien que ça !

Restos immersifs : quand dîner rime avec aventure !

C’est la tendance du moment : des restaurants qui vous transportent dans des univers spectaculaires pour moins de 20 euros. Jungle mystérieuse, cosmos infini ou batailles de pirates, le show est partout, même à table ! À l’avant-garde, Pirate’s Paradise a misé sur les effets spéciaux et les cascades pour faire de chaque dîner un spectacle. Résultat : une réussite commerciale flamboyante. Mais une autre aventure émerge avec Ephemera, créée par deux entrepreneuses visionnaires. Leur concept ? Des décors changeants, entre abysses et galaxies, portés par une mise en scène son et lumière impressionnante. Mais ces restos qui misent tout sur le décor ne sacrifieraient-ils pas un peu trop l’assiette pour financer le show ? Enquête sur un phénomène en pleine explosion.