Danse avec les Stars : Bilal Hassani intègre le jury !

Une nouvelle saison de « Danse avec les Stars » arrivera prochainement à l’antenne de TF1 avec toujours Camille Combal à l’animation. TF1 a dévoilé aujourd’hui la composition du nouveau jury.







Un jury sera aux premières loges pour juger et conseiller les célébrités qui feront partie du casting. Vous pourrez retrouver Chris Marques, le juge historique du programme, metteur en scène de spectacle et triple champion du monde de salsa.







Vous retrouverez également François Alu, juge depuis l’an dernier et Danseur Etoile de l’Opéra National de Paris.

Ces deux juges accueilleront à leurs côtés 2 nouveaux juges qui sont des personnalités incontournables du monde de la danse et du spectacle : Marie-Agnès Gillot, Danseuse Etoile de l’Opéra National de Paris et Chorégraphe et Bilal Hassani, auteur, compositeur, interprète, performeur et finaliste de la dernière saison de « Danse avec les Stars ».



On peut dire que l’arrivée de Bilal dans le jury ne fait pas l’unanimité. L’annonce a déjà suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup pensant que le chanteur manque de légitimité pour juger de la danse.

