Fort Boyard : quels gains pour l’équipe d’Elodie Gossuin ? (résumé émission 2 du 9 juillet 2022)

Fort Boyard, résumé et gains de l’équipe du 9 juillet 2022 – C’est parti pour le 2ème numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Élodie Gossuin, Bruno Guillon, Cécile Djunga, Émilie Broussouloux, Ugo Latriche, et Amandine Petit. Le Père Fouras les informe que ce soir, ils vont faire un saut dans le passé !







La soirée commence avec le Père Fouras de retour dans sa vigie pour sa mythique énigme. Elodie est convoquée, mais elle échoue ! Le Père Fouras jette la clé à la mer comme il le faisait dans le passé.

Ugo doit donc enchainer en plongeant pour récupérer la clé et remonter assez vite. Mission accomplie et première clé en poche !







On continue avec la Lutte et c’est Amandine qui y va. Un échec !



Place à la Cellule Infernale pour Emilie. Elle est très rapide et remporte la clé.

Retour dans le passé avec le Coton-tige. Et c’est Bruno qui s’y colle ! A 20m de haut, Bruno a peur mais se donne à fond. Mais il tombe assez rapidement.

On continue avec une épreuve culte, le Museum. C’est Cécile qui y va. Mais elle touche le laser et est prisonnière.

Ugo a été choisi par le chasseur pour une nouvelle épreuve. Il se retrouve en fait face à une épreuve mythique : Escalibur ! Ugo est impressionnant sur cette épreuve et remporte la 3ème clé de la soirée !

Amandine enchaine avec l’Araignée. L’épreuve est redoutable et c’est raté.

On poursuit avec la Caserne et Bruno. Il réussit et récupère la 4ème, mais quand il ouvre la porte avec il fait l’erreur de laisser la clé dessus ! C’est donc raté.

Elodie participe à l’épreuve du Funambule. Elle est incroyable et réussit à remporter la 4ème clé de son équipe.

Place au Garage avec Emilie. Elle remporte sa deuxième clé de la soirée.

Le gong retentit, ils n’ont plus de temps ! Il manque 2 clés, mais avant de s’en occuper, Cécile doit se libérer avec Willy. Il s’agit de faire une photo en restant impassible. Ca passe au 2ème essai, elle est libre.

C’est l’heure du jugement pour décrocher les 2 clés manquantes. Ugo décide d’aller voir Rouge. Il affronte Little Boo sur l’épreuve des roues. C’est un échec ! Ugo est donc prisonnier. Elodie va ensuite face à Blanche. C’est réussi !

Il est temps de passer aux aventures pour remporter les indices. Ca commence avec la maison de poupées, c’est Emilie qui doit y aller et elle est totalement paniquée ! Elle réussit à remporter le premier indice : COUTEAU.

C’est ensuite le Saut de l’ange pour Amandine. Elle a très peur et le Père Fouras l’informe qu’il y a 2 indices à la clé ! Mais Amandine refuse de sauter.

Place à Croco World. C’est Bruno qui s’y colle et il réussit à remporter l’indice : NOEUD.

On poursuit avec le Looping. Elle réussit à remporte un 3ème indice : EFFET.

Elodie participe ensuite à la dernière aventure : les Cachots abandonnés. C’est un échec, elle est faite prisonnière.

Ugo et Elodie doivent se libérer. Ils doivent manger des haricots fermentés ! Mission accomplie !

Amandine, Bruno et Ugo sont appelés pour le Conseil. Duel remporté pour Amandine, Ugo perd le sien, et Bruno échoue aussi.

Il est temps d’ouvrir les indices. Rapidement, l’équipe trouve le mot code : PAPILLON. Ils récoltent les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 12.114 euros au profit de l’UNICEF.

Fort Boyard le replay du 9 juillet

Si vous avez manqué ce 2ème numéro de Fort Boyard ce samedi 9 juillet, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 6 jours encore en cliquant ici.

