Ici tout commence du 12 juillet : Louis veut détruire Théo (résumé + vidéo épisode 441)

5 ( 1 )

Ici tout commence du mardi 12 juillet, résumé et vidéo extrait de l’épisode 441 – Louis est déterminé à se venger et détruire Théo après la violente altercation de la veille ce soir dans votre sériie « Ici tout commence ». Et Théo compte toujours partir avec Célia une fois le Prix Vatel remporté…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : gros enjeu pour Théo, le championnat commence, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 11 au 15 juillet)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 441



Publicité





Louis est fou de rage. Il ne se remet pas de l’agression de Théo, il est déterminé à se venger et annonce à Charlène qu’il veut le détruire ! Charlène ne prend pas sa défense, ce qui énerve encore plus Louis. Et de son côté, Théo rassure Célia : il remporte le Prix Vatel et ils s’en vont à Paris !

En cuisine, Teyssier met un couteau alléchant sous la gorge de Théo. A l’hôtel Beaumont, Greg retrouve une vieille connaissance. De son côté, Laetitia fait des folies pour Tony…

Ici tout commence – extrait vidéo du 12 juillet

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note