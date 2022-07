Ici tout commence spoiler : Louis trouve une nouvelle cible ! (VIDEO)

3 ( 2 )

Alors que c’est Théo qui va finalement remporter le Prix Vatel dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », Louis va se trouver une nouvelle cible… Un peu aigris, Louis décide de s’attaquer au Pop-up !







Publicité





Mais si Mehdi ne se laisse pas déstabiliser, ce n’est pas le cas d’Hortense. Elle est stressée par la présence et les remarques de Louis, à tel point qu’elle manque de mettre le feu…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : découvrez qui va remporter le Prix Vatel (VIDEO)







Publicité





Le Pop-up a ouvert il y a maintenant quelques jours, et c’est Mehdi et Hortense aux commandes, accompagnés de Kelly et Lionel. Tout se passait à merveille jusqu’à ce que Hortense déclenche un feu en pleine préparation !



Publicité





Ici tout commence spoiler Hortense perturbée par Louis

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note