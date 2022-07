Ici tout commence spoilers : des retours, des départs, les examens, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 4 au 8 juillet)

4.6 ( 10 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 4 au 8 juillet 2022 – Si vous êtes fan du feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » et impatient de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine, alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par plusieurs retours et départs !







En effet, Noémie est de retour et est venue demander à un élève s’il veut être son second au championnat national de pâtisserie !

Claire est elle aussi de retour avec une grande nouvelle pour Théo. Mais alors que Célia part pour Paris où elle sera chef à domicile, elle propose à Théo de la suivre ! Va-t-il partir ou rester et apprendre la nouvelle qui pourrait faire décoller sa carrière ?



Quant aux premières années, Teyssier accepte de les laisser repasser leur épreuve !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 4 au 8 juillet 2022

Lundi 4 juillet (épisode 435) : Pour Teyssier, de directeur à inspecteur : il n’y a qu’un pas. Suspense pour Rose et Clotilde, Louis a maintenant les cartes en main. Surprise pour Célia : ses grands-parents lui font une surprenante annonce.

Mardi 5 juillet (épisode 436) : Coup de théâtre en cuisine : le secret des 1ère année est en danger. Hortense et Eliott font une révélation à Théo. De son côté, Tony pose une question sensible à Laetitia.

Mercredi 6 juillet (épisode 437) : Anxiété chez les 1ère année : ça passe ou ça casse. A l’institut, Charlène fait une surprenante découverte. Chez les Gaissac, Célia fait une demande déroutante à Théo.

Jeudi 7 juillet (épisode 438) : Entre décision et annonce surprenante, Théo est pris entre deux feux. Coup de théâtre pour Charlène Holmes : elle fait une incroyable découverte. De son côté, Anaïs fait une excitante révélation à Salomé.

Vendredi 8 juillet (épisode 439) : Théo a une solution à son dilemme, mais des esprits fourbes s’en mêlent. Les élèves de Teyssier sont prêts à rejoindre la concurrence… A l’institut, une complicité renaissante est vue d’un mauvais œil.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 4 au 8 juillet 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.

