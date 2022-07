« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 21 juillet 2022 : ce soir c’est la finale sur M6

5 ( 1 )

« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 14 juillet 2022 – Ce soir sur M6, c’est déjà l’heure de la grande finale pour « Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » ! Une finale qui voit trois binômes s’affronter : Antoine et Camille, Jérémy et Baptiste, ainsi que Virgilia et Julien.







A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels » du 21 juillet 2022

Dernière ligne droite pour les 3 binômes de pâtissiers professionnels encore sous la tente ! Et qui dit finale dit épreuves exceptionnelles.

Pour la première fois sous la tente, ce sont pas moins de 5 cols – meilleur ouvrier de France, champion du monde et champion des arts sucrés – qui vont challenger les candidats dans une épreuve hors normes. Chaque chef va imposer sa contrainte digne des plus grands concours mondiaux de pâtisserie. 5 défis à relever pour créer le dessert parfait qui enverra deux des trois binômes en finale.



Pour l’ultime épreuve, les pâtissiers devront créer leur propre stand de pâtisserie et offrir le plus gourmand des spectacles pour convaincre le public invité et les chefs Christelle Brua, Cyril Lignac et Pierre Hermé, chef invité de la grande finale, de voter pour eux.

Le plus talentueux binôme sera couronné meilleur pâtissier et aura l’honneur de créer un dessert unique avec Pierre Hermé. Qui soulèvera le trophée à l’issue de ces deux épreuves incroyablement gourmandes ?

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de ce dernier épisode de votre programme gourmand « Le Meilleur Pâtissier – Les Professionnels ».

"C'est costaud, c'est le bouquet final.."

Pour la soirée de la finale, 5 champions de la pâtisserie imposent 5 thèmes et vont juger les candidats… 💪#LMP, les professionnels, jeudi à 21.10 pic.twitter.com/CaRKq0Y2e4 — M6 (@M6) July 19, 2022

Alors quel binôme remportera cette finale et sera sacré gagnant ? Pour le savoir, rendez-vous pour cette grande finale de la saison 5 ce soir dès 21h10 sur M6 puis en replay sur 6PLAY.

