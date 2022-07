« Un flirt & une danse » du 21 juillet 2022 : les célibataires et les invités de ce soir sur France 2

5 ( 1 )

« Un flirt & une danse » du 21 juillet 2022 : qui sont les célibataires et les invités de ce soir sur France 2 ? Malgré de mauvaises audiences pour la précédents numéros, France 2 propose ce jeudi soir un troisième numéro de l’émission « Un flirt & une danse » avec Faustine Bollaert. Aux côtés de l’animatrice et des célibataires de ce soir, trois personnalités privilégiées seront les témoins de ces instants magiques : Sheila, Elodie Frégé et Agustín Galiana.







A suivre dès 21h10 sur France 2, mais aussi en replay sur France.TV







« Un flirt & une danse » du 21 juillet 2022 : les célibataires de ce soir

Voici ces célibataires qui vont assurément sentir leur cœur battre la chamade lors de cette soirée extraordinaire :

Emilie/ Renaud/ Andréa



Emilie a 33 ans et elle croit encore au prince charmant. Trouvera-t-elle son bonheur auprès de Renaud, un grand romantique, ou auprès d’Andréa, un beau brun ténébreux ? Elle devra faire son choix après avoir dansé avec chacun d’eux.

Anne-Laure & Régis

Ils partagent tous les deux le goût de la fête et cultivent au quotidien une vraie joie de vivre. Ils vont pouvoir se découvrir en dansant sur « Happy » de Pharell Williams. La magie sera-t-elle au rendez-vous ?

Benjamin & Mélissa

Benjamin & Mélissa se connaissent déjà ! Ce sont deux âmes-sœurs, meilleurs amis et confidents. Mais pour Mélissa cela n’est plus suffisant. Elle a donc choisi de révéler à Benjamin ses véritables sentiments sur la piste de Un flirt & une danse. Comment Benjamin va-t-il réagir ?

Thomas/ Christelle/ Phany

Thomas aimerait refaire sa vie. Divorcé et papa d’un garçon de 18 ans, il devra faire son choix entre deux jeunes femmes aux personnalités très différentes : Christelle, indépendante dans sa vie professionnelle mais réservée dans ses rapports vis-à-vis des hommes, et Phany, une jeune fille plus extravertie au charme redoutable qui peut parfois déstabiliser.

Florian & Julie

Julie n’a pas confiance en elle. Elle a besoin de se sentir tout de suite à l’aise avec les hommes et ce, dès le premier regard. Elle va danser avec Florian, un garçon doux et prévenant qui saura, sans aucun doute, la rassurer lors de cette danse. Mais est-ce que confiance rimera avec romance ?

À l’issue de leur danse, les célibataires devront faire un choix et décider si cette rencontre leur a donné envie de se revoir.. Nos 12 célibataires parviendront-ils à se séduire lors de leur danse ? Assisterons-nous à des coups de cœur, voire à des coups de foudre ?

Rappel du concept de l’émission

Et si nous faisions revivre la magie de cette piste de danse ? Pour l’occasion, nous avons décidé de réunir des hommes et des femmes sur cette fameuse piste de danse afin de leur faire revivre ces moments de rire, de joie… et pourquoi pas de rencontre amoureuse.

Des célibataires âgés de 23 à 80 ans ont accepté de vivre une expérience unique ! Rencontrer un homme ou une femme, sans s’être jamais vu, sans échanger un mot, uniquement en partageant une danse… Vont-ils trouver l’amour ?

Tous ont répété pendant des heures, avec des danseurs professionnels, pour être prêts pour le grand soir. Submergés par le stress mais remplis d’espoir, ils vont découvrir l’émotion d’une première danse, d’une première rencontre, sous le regard bienveillant de Faustine Bollaert.

Du frisson… De la magie… Des larmes… De l’amour… Et bien sûr de la danse ! Bienvenu dans l’univers romantique et enchantée d’Un flirt & une danse !

