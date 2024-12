Les Cinquante : Cassandra et Simon, la rupture !

Publicité





Deux semaines après le clap de fin de la saison 3 des Cinquante, c’est fini entre Cassandra et Simon !





« Avec Simon c’est terminé. Je ne rentrerai dans aucun détail. Merci de me laisser vivre ma vie maintenant et de me reconstruire » a écrit Cassandra hier soir sur compte du réseau social Instagram.







Cassandra, qui n’a pas souhaité révéler les raisons de leur rupture, a été la seule à s’exprimer, Simon a préféré garder le silence. Il a utilisé son compte Instagram pour régler ses comptes avec Jonathan, qui dans une interview l’accuse d’avoir eu un mauvais comportement dans les Cinquante.

De son côté, Cassandra est au plus mal et a continué de s’exprimer dans une série de story avant de choisir de couper les réseaux sociaux : « J’ai très mal, très très mal. Pas facile juste avant Noël, juste avant le voyage de mes rêves que j’ai organisé… Plus tu as aimé et tu t’es investi, plus ça fait mal dit on… Cette relation était vraiment ce qui comptait le plus à mes yeux. J’étais moi même. »



« Je suis en état de choc et je vous demande de ne rien m’envoyer, je vais quitter les réseaux quelques temps. J’ai besoin de beaucoup d’amour et de temps. C’est ma période préférée et je ne sais même pas si je vais avoir le courage de fêter Noël »

« Je souffre d’être partie, j’avais pas le choix, mais je souffre encore plus de voir que 2h après avoir fermé la porte de son appartement, il est déjà en boîte de nuit… voir que je n’ai finalement pas tant compté que ça me brise le cœur. (…) Je suis dans un tel état de choc, une telle tristesse que j’ai du mal à respirer. Il était mon évidence, ma safe place, celui à qui j’allais dire oui. Il est devenu mon cauchemar. Je ne veux plus d’homme dans ma vie. J’ai 26 ans et je mérite du respect, de Inamour sain, apparement ça n’existe plus. Je vais couper mes réseaux le temps de réparer mon cœur et préserver mes proches«