« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 28 septembre 2021 : ce soir « Comment se débarrasser des addictions ?»

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 28 septembre 2021. Dans ce numéro inédit, Adriana Karembeu et Michel Cymes nous disent tout ou presque sur nos addictions et surtout comme nous en débarrasser.



Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en replay et streaming gratuit sur FranceTV.

« Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » du 28 septembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Tabac, alcool, sucre, écrans : comment se débarrasser des addictions ?

Adriana Karembeu et Michel Cymes partent aux États-Unis, « le pays des addictions », pour tenter de comprendre comment fonctionne le mécanisme de la dépendance et, surtout, comment on peut s’en sortir. En France, cette question est au centre des préoccupations, au vu du nombre impressionnant et exponentiel de personnes concernées.

Le tabac, première addiction en France, l’alcool, le cannabis… Autant de produits, consommés au départ pour la détente et le plaisir, mais dont on finit par ne plus pouvoir se passer. Ces addictions concernent aussi des aliments, des activités ou des objets tolérés – voire encouragés – par la société : le sucre, les écrans, les jeux vidéo, le sport… Et il est d’autant plus compliqué de prendre conscience de son problème, dans ces cas-là !



De San Francisco à Los Angeles, en compagnie des meilleurs spécialistes, Adriana et Michel passent au crible de la science toutes les techniques pour se sortir de ce cercle vicieux qui coupe les victimes d’une vie sociale épanouissante et les éloigne de leurs proches. Chaque reportage nous éclaire sur les moyens mis en place en France pour se débarrasser des addictions.

Sommes-nous tous égaux face aux addictions ? Pourquoi certaines personnes deviennent-elles plus facilement dépendantes que d’autres ? Quelle est la part d’explications génétiques, psychologiques, environnementales ? Quels ressorts utilisent les industriels pour nous rendre accros ? Et quels sont les conseils concrets, facilement applicables, pour se sortir de chacune de ces addictions ?

Les invités

Cécile Denis, chercheuse en addictologie à l’Université de Pennsylvanie

Tommy Sobel, à l’origine d’une technique pour être moins accro à son téléphone portable

Emilio Goldenhersch, inventeur de MindCotine, une technique de réalité virtuelle pour se sevrer du tabac

Rob Lustig, pédiatre endocrinologue, spécialiste de l’addiction au sucre

Coach Joe, coach sportif de Kanye West, Kim Kardashian, Omar Sy…

🏋️‍♂️ Adepte de la musculation, @TiboInShape déclare s’être arrêté seulement une semaine en 12 ans. Est-il pour autant en état de dépendance au sport ? Il nous répond. 👉 Tabac, alcool, sucre, écrans : comment se débarrasser des addictions ? C'est ce mardi, à 21.05 sur @France2tv pic.twitter.com/fLb1HaYNOW — PECH (@PECH_F2) September 27, 2021

Tabac, alcool, sucre, écrans : comment se débarrasser des addictions ? C’est ce soir dans « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain » sur France 2 et France.TV.

