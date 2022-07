Plus belle la vie : ce qui vous attend le lundi 18 juillet (résumé et vidéo épisode 4580 en avance)

3.4 ( 5 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4580 du lundi 18 juillet en avance – Si vous êtes accro à la série « Plus belle la vie » et curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 18 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Justine et Baptiste ont passé la nuit ensemble. Justine lui explique qu’elle ne veut pas qu’il se sente obligé de rester…

Noé est avec Betty. Il ne comprend pas que Kilian ne veuille plus lui parler. Elle le met en garde : Kilian est un mec violent ! Noé lui assure qu’il ne va pas se battre mais Kilian doit comprendre qu’il ne peut pas lui pourrir la vie.







Publicité





Pendant ce temps là, Kilian est avec Lola, qui semble déprimée. Il s’en va et Thomas propose à Lola d’aller au Marci avec lui. Elle veut pas et a les larmes aux yeux. Elle lui demande de rester seule !



Publicité





Patrick et Jean-Paul sont en galère de nounous. Ils débarquent à la coloc et demandent à Emilie de garder les bébés. Mais elle ne peut pas, elle doit partir pour un stage de yoga. Ils demandent à Sylvia, qui ne peut pas non plus. Ils ne savent plus quoi faire… Désespéré, Patrick veut faire enlever la voiture d’Emilie pour qu’elle soit dispo !

Baptiste rentre à la maison et se fait pourrir par Emma. Elle lui reproche d’avoir découché sans prévenir et de l’avoir laissée s’inquiéter. Il prétexte être resté sur la plage avec des collègues et s’être endormi. A la radio, on parle des feux de forêts, Baptiste regrette de ne rien pouvoir faire.

Noé vient voir Kilian au bar. Il le traite de lâche, Kilian refuse de lui parler. Il l’envoie ensuite balader.

Emilie rentre à la coloc bouleversée, elle n’a pas retrouvé sa voiture ! Elle en parle à Patrick, qui lui dit qu’il va voir si elle n’a pas été volée… Il en profite pour lui laisser les bébés !

Emma n’est pas bien, Camille arrive et essaie de la rassurer sur César. Emma l’envoie balader !

Luna et les Castel sont dans le camping-car et peinent à trouver une idée sur ce qu’ils vont faire. Ils finissent par opter pour un rafting dans le Verdon.

Emilie peinent à s’occuper des bébés, elle a « perdu » Aurore ! Sylvia rentre, elle lui demande de l’aide. Aurore dort dans la chambre de Romain.

Au Marci, Thomas se confie à Gabriel sur la déprime de Lola. Il pense qu’elle devrait voir un psy, Gabriel pense qu’il faut se calmer et attendre un peu. Thomas pense que dans ce cas, il faut éloigner Lola du Mistral et de Noé. Pendant ce temps là, Kilan rentre et essaie de rebooster sa soeur.

Au commissariat, Patrick et Jean-Paul parlent de la voiture d’Emilie. Xavier les surprend et n’est pas rassuré. Il leur avoue qu’il les trouve moins efficaces en ce moment ! Il veut qu’il se reprennent ! Mais Emilie n’en peut plus et les appelle, elle leur ramène leurs bébés !

Les Castel conduisent et se rapprochent encore d’un incendie. Luna demande à Bastien de faire demi-tour. Mais ils sont encerclés par les flemmes !

Plus belle la vie du 18 juillet, extrait vidéo

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.4 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note